منتخب مصر للأقزام يشارك فى البطولة الافروأسيوية بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لقصار القامة (الاقزام ) للمشاركة فى البطولة الافرو آسيوية والتى ستقام فى المدينة المغربية الدار البيضاء مايو القادم تحت شعار نبض واحد والتى تضم منتخبات مصر و المغرب و الاردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان ومنتخب ساحل العاج استعداد للمشاركة في أول بطولة كأس عالم في الارجنتين نهاية هذا العام .

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وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية بأن اللجنه تولى اهتمام خاص بمسابقات كرة القدم لقصار القامه فى مصر محليا ودوليا حيث نجحت لجنة كرة القدم للاقزام التابعة للجنة البارالمبية فى تنظيم أول دورى محلى ضم العديد من الفرق المصرية تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة .

واضاف بأن اللجنه البارالمبية تدعم هذا المنتخب لاستكمال مسيرته فى المشاركات القارية والعالمية . فيما اشاد المحاسب علي شعبان رئيس لجنة رياضات قصار القامة باللجنة البارالمبية بالريادة لمصر في نجاح مشروع قصار القامة بالوطن العربي والعالم من خلال دعم الدولة المصرية لقصار القامة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية بيت الأقزام بمصر.

كما اشاد بالروح المرتفعة للاعبي المنتخب المصري وعلي وعد بالحصول علي البطولة واهداءها إلي الشعب المصري وطالب كل الدعم والمساندة للمنتخب خلال الاستحقاقات القادمة و أعرب علي شعبان عن سعادتة بعد الاجتماع الذي تم امس مع الدكتور حسام الدين مصطفي والكابتن عماد رمضان

امين الصندوق والمهندسة امل مبدى عضو اللجنه والدكتوره هويدا مندى المدير التنفيذى بعد أن حصلت اللجنة علي كل الدعم لنشاط رياضات قصار القامة وحرص اللجنة علي ممارسة اكبر عدد من قصار القامة في ممارسة الرياضة من خلال اللجنة البارالمبية وتوفير كل الدعم سواء علي المستوي المحلي او الدولي.

كما قدم الشكر للجنة البارالمبية علي توفير المناخ المناسب للاعبيين لاستكمال الدوري المصري الاسبوع المقبل في مدينة الإسكندرية علي ان يكون ختام الدوري بمدينة شرم الشيخ بعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الافرواسيوية المقرر لها نهاية مايو ٢٠٢٣ بالمغرب علي ان يكون ختام بطولة الدوري في مدينة شرم الشيخ بحضور رؤساء ومسئولي المنتخبات العربية في كل من المغرب الاردن العراق سوريا فلسطين لبنان السودان خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ وطلب من الجميع الدعم والمساندة لنجوم مصر خلال الأيام المقبلة من أجل منتخب قوي يرفع علم مصر في المحافل المحلية والدولية.

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