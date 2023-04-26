شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عن مواعيد الجولات 27 و28 و29 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات باتحاد الكرة، عن مباريات الجولات الـ27 و28 و29 من الدوري والمؤجلات، وجاءت كالتالى:



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فى سياق مختلف أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات الغد الأربعاء ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك مع سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر، ويواجه طلائع الجيش نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد الفار مساعدين، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، بجانب محمد عادل حكم فيديو، وهانى العراقى مساعد حكم فيديو.

كما أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة والمؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه سامي هلهل ومحمود حسين مساعدين، ومحمود دسوقي حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.