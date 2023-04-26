شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة وسيطر فيوتشر على غالبية أوقات المباراة دون تسجيل أهداف، في الوقت الذي سجل فيه الداخلية هدف التقدم في وقت قاتل بالدقيقة 89 عن طريق عبد الرحمن السكران من رأسية متقنة بعد متابعته لتصويبة آلان كيامبادي التي ارتطمت بالعارضة وعادت إلى رأس السكران وأهداها في الشباك.