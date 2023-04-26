7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها، محمد عبد المنعم أفضل لاعب فى جولة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا.. ظهور زيزو وغياب فتوح ، وبعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب.

حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة وسيطر فيوتشر على غالبية أوقات المباراة دون تسجيل أهداف، في الوقت الذي سجل فيه الداخلية هدف التقدم في وقت قاتل بالدقيقة 89 عن طريق عبد الرحمن السكران من رأسية متقنة بعد متابعته لتصويبة آلان كيامبادي التي ارتطمت بالعارضة وعادت إلى رأس السكران وأهداها في الشباك.