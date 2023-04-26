شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 25-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 25-4-2023 إقامة مباراتين ضمن منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى المصري مع البنك الأهلى، والداخلية مع فيوتشر.

وجاءت أهداف مباريات اليوم كالتالى..

حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة وصل فريق الداخلية للنقطة 25 في المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 49 في المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى ، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاءين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع نظيره البنك الأهلي، بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري بعد هذه المواجهة المركز السابع ، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 12 مباراة ، وانتهت 9 مباراة بالتعادل، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.