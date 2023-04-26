شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول تريب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 برصيد 53 نقطة وحل فيوتشر ثانياً برصيد 49 نقطة، بينما جاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، والزمالك رابعاً برصيد 40 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى المصرى اليوم كالتالى..



ترتيب الدورى المصرى

الداخلية 1 – 0 فيوتشر

حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة وصل فريق الداخلية للنقطة 25 في المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 49 في المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى ، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاءين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع نظيره البنك الأهلي، بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري بعد هذه المواجهة المركز السابع ، في جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 24 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 12 مباراة ، وانتهت 9 مباراة بالتعادل، وسجل 26 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.