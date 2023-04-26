شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد خالد «كباكا» الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفه الوحيد من ركلة جزاء.
وجاء ذلك بناءً على تصويت "الكاف" عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا، ونال محمد عبد المنعم 79.7% من الأصوات، مقابل 18.7% للناميبي بيتر شالوليل، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.
أدى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.