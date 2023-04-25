شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا والغندور للطلائع والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات الغد الأربعاء ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك مع سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر، ويواجه طلائع الجيش نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد الفار مساعدين، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، بجانب محمد عادل حكم فيديو، وهانى العراقى مساعد حكم فيديو.



حكام الزمالك

حكام مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة

كما أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة والمؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه سامي هلهل ومحمود حسين مساعدين، ومحمود دسوقي حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.



حكام طلائع الجيش

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى، بينما تُقام مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة في الخامسة مساءً.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 24 مباراة، حيث فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 24هدفاً آخر..