شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادي رجل مباراة فيوتشر والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد الكبير الوادي، لاعب فيوتشر، على لقب رجل مباراة فريقه ضد الداخلية، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق الداخلية الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة وسيطر فيوتشر على غالبية أوقات المباراة دون تسجيل أهداف، في الوقت الذي سجل فيه الداخلية هدف التقدم في وقت قاتل بالدقيقة 89 عن طريق عبد الرحمن السكران من رأسية متقنة بعد متابعته لتصويبة آلان كيامبادي التي ارتطمت بالعارضة وعادت إلى رأس السكران وأهداها في الشباك.

وبعدها بدقيقة تمكن فيوتشر من تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد عاطف ولكن حكم الراية رفع الراية بداعي التسلل.

بهذه النتيجة وصل فريق الداخلية للنقطة 25 في المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 49 في المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى ، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاءين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.