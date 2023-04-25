شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى كامل العدد قبل مواجهة إنبى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى استعداداً لمواجهة إنبى في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشارك جميع اللاعبين فى التدريبات وظهروا بمستوى جيد وطالب الجهاز الفنى لسيد البلد بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش اللاعبين بمواصلة الانتصارات، وبذل أقصى جهدهم لاستمرار منافسة زعيم البلد على بطولة كأس الرابطة.

وعقد زوران جلسة مع معاونيه من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة إنبي ودراسة المنافس جيداً قبل المباراة المقبلة، خاصة أن فريق إنبي تطور بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري.

وشدد زوران على لاعبيه بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة والتي ستكون حاسمة للفريق من حيث النتائج مطالبهم بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في الإرتباطات المقبلة التى سيكون في مقدمتها، مباراة انبي يوم الجمعة القادم الموافق 28 أبريل باستاد الإسكندرية في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

وجاءت مواجهات ربع النهائي كالتالي:

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية:

الجمعة 28 إبريل: الاتحاد × انبي ..7 مساءً (استاد الاسكندرية).

السبت 29 إبريل: المصري × الإسماعيلي ..7 مساءً (استاد برج العرب).

الأحد 30 إبريل: البنك الأهلي × سيراميكا .. 6.30 مساءً (استاد القاهرة).

الأحد 30 إبريل: حرس الحدود × فيوتشر.. 9 مساءً (استاد الحرس).