أحمد بلحاج وشلبى يتصدران أبرز 8 غيابات عن الزمالك أمام سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد بلحاج ومصطفى شلبي أبرز 8 غيابات لفريق الزمالك في مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب كل من أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي للإصابة، ومصطفى شلبي للإيقاف، كما يغيب مصطفى الزناري ومحمود شبانة وأحمد بلحاج لأسباب فنية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

فى سياق مختلف يؤجل الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى إيماناً منه بأهمية هذا المركز،ورؤيته الفنية التي تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات.

ويري أوسوريو أن هذه المرحلة تتطلب مشاركة محمد صبحى أساسياً في المباريات، ليس تقليلاً من مستوى محمد عواد الحارس البديل، ولكن بسبب ظهور صبحى بمستوى جيد، ورغبته في منحه الفرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات القادمة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض، حيث يغيب عواد عن حراسة مرمى الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى، لمدة وصلت إلى 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.