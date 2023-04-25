شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يستدعى مهاجم غزل المحلة استعدادا لكأس العالم للشباب بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل فاكسا رسميا من الاتحاد النيجيري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء تشارلز باسى مهاجم الفريق، للمشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما فى بطولة كأس العالم القادمة فى الأرجنتين.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى المعسكر التحضيري مطلع مايو المقبل، حيث تنطلق البطولة من 20 مايو حتى 11 يونيو، على أن يعود للفريق بعد الانتهاء من المشاركة في مونديال الشباب.

وانضم النيجيري تشارلز باسى إلى فريق غزل المحلة في يناير الماضى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة، فهو من مواليد 19 يناير عام 2005، وشارك مع الفريق هذا الموسم فى 8 مباريات وتمكن من إحراز هدفين.