شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 25 / 4 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب، والمصرى البورسعيدى يتعادل سلبياً مع البنك الأهلى فى الدورى، وأوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا.. ظهور زيزو وغياب فتوح.
بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى المغرب
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.