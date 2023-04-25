الخطيب يوجه رسالة للاعبات يد الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريقم الأول لكرة اليد «سيدات» عقب التتويج ببطولة الكأس، في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.

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تحدث رئيس النادي مع اللاعبات وجهازهن الفني عن تقديره الكامل للروح العالية التي يؤدي بها الفريق المباريات د، والأداء القوي في مواجهة المنافسين، والإصرار الدائم على إحراز الفوز، وهو ما يعكس شخصية من يمثل الأهلي

الذي لا يشبع من تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.وشدد الكابتن محمود الخطيب في رسالته لمنظومة العمل على ضرورة التكاتف، والتركيز وبذل أقصى جهد لإسعاد جماهير الأهلي، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات صعبة على المستويين المحلي والقاري خلال الفترة المقبلة.

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