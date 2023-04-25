ريال مدريد يسقط برباعية أمام جيرونا بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فريق ريال مدريد للخسارة برباعية مقابل هدفين أمام نظيره جيرونا ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مونتيليفي لحساب منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

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سجل رباعية جيرونا كل من "فالنتين كاستيلانوس في الدقائق " 12 ، 24، 46 ، 62" ، فيما جاء هدف مدريد الوحيد عبر اللاعب فيينسيوس جونيور في الدقيقة 34 و لوكاس فاسكيز عند الدقيقة 85.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جيرونا عند النقطة 41 في الترتيب التاسع، بينما تجمد

رصيد الريال عند النقطة 65 في وصافة الترتيب.

تشكيل اللقاء ..

ريال مدريد ..

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ناتشو.

الوسط: فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ماركو اسنسيو.

جيرونا ..

حراسة المرمى: باولو جازانيكا.

الدفاع: ميجيل جوتيريز، خوان لوبيز، سانتياجو بوينو، مارتينيز.

الوسط: أوريول روميو، إيفان نونيز، فيكتور تسيهانكوف.

الهجوم: ريكيلمي، يان كوتو، كاستيلالوس.

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