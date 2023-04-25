منتخب نيجيريا يستدعى مهاجم المحلة استعدادًا لمونديال الشباب بالارجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل فاكساً رسميًا من الاتحاد النيجيري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء تشارلز باسى مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما فى بطولة كأس العالم القادمة فى الأرجنتين.

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ومن المنتظر ان ينضم اللاعب الى المعسكر التحضيري مطلع مايو المقبل، حيث تنطلق البطولة من 20 مايو حتى 11 يونيو على آن يعود للفريق بعد الانتهاء من المشاركة في مونديال الشباب.

وانضم النيجيري تشارلز باسى الى فريق غزل المحلة في يناير الماضى خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة فهو من مواليد 19 يناير عام 2005 ، وشاراك مع الفريق هذا الموسم فى 8 مباريات و تمكن من أحراز هدفين .

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