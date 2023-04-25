وزير الرياضة: سعداء بالمشاركة في استضافة مصر فعاليات BAL

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمجموعة النيل من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، والتي تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

إقرأ أيضًا.. وزير الرياضة يستقبل رئيسي الاتحاد الآسيوي والعربي للرماية

وقال الدكتور أشرف صبحي في كلمة مسجلة حرص على ارسالها إلى المؤتمر: "كل التحية والتقدير والسعادة على استضافة مصر هذا الحدث الكبير ضمن أنشطة وفعاليات NBA ودورها في تطوير كرة السلة المصرية".

وأضاف: "يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر الصحفي لاستضافة فعاليات NBA في هذا الصرح الكبير. ثقة NBA العالمية والإفريقية يعززها دورنا الحكومي بما نمتلكه من منشآت وبنية تحتية

تم تطويرها في كل الأنحاء على أعلى درجات الجودة".

وواصل الدكتور أشرف صبحي: "كذلك القاعدة العددية الكبيرة لممارسي كرة السلة بفضل أداء الاتحاد المصري لكرة السلة المحترم وتطوير قاعدة الممارسة".

واختتم وزير الرياضة حديثه: "يسعدنا أن نشارك بصفتنا حكومة الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في استضافة فعاليات بطولة BAL على أرض مصر وكل الدعم في السنوات القادمة لفعاليات NBA وكل الشكر والتقدير".

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا