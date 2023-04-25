تشوفه تؤمن أن الإسلام دين الله الصحيح.. أحمد داش: أبوتريكة أحسن لاعب في تاريخ مصر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اعتبر الفنان أحمد داش، أن نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الأفضل في تاريخ مصر.

وقال داش خلال ظهوره في برنامج " 2 في 1 اللعب على جون": " أبو تريكة مشكلته مش العقلية، مشكلته آرائه ومحبته للنادي الأهلي، بشوف أنه أحسن لاعب جه في تاريخ مصر".

وتابع،:" أبو تريكة كان لاعيب مستوى لدرجة أنه كان ممكن يطلع من النادي الأهلي على مان يونايتد، وبالنسبة لي كان هيبقى في ليفل بتاع زين الدين زيدان لو كان لعب في أوروبا".

واستكمل: لما تشوفه تؤمن بأن الإسلام دين الله الصحيح؛ لأنه مبيخافش وممكن يلاعب كريستيانو حتى ممكن يلاعب الشيطان لأنه مؤمن، وهو لاعب بيمسك رتم الملعب بأكمله وبيلعب في أي زمن وممكن يلعب كمان 100 سنة ومجاش زيه ولن يتكرر.

وعن مستوى محمد أبو تريكة، في بطولة كأس القارات عام 2009، قال،:"تشوفه مابيخافش هيلاعب كريستيانو، مكاليلي، سيدورف".

وعن الفرق بين محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وأبو تريكة، قال،:" صلاح أحسن من أبو تريكة كإنجازات دي أراء، أنا أخذ أبو تريكة على انيستا (لاعب برشلونة السابق)".