- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شادى رضوان لاعب الأهلى يجري جراحة الصليبى بنجاح.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى شادي رضوان لاعب الأهلي الشاب عملية الرابط الصليبي بجناح، بعدما تعرض للقطع في الرباط الصليبي منذ فترة.
وأعلن شادي رضوان، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، يوم 11 أبريل الجاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكتب شادي رضوان عبر حسابه: "أنا مش عارف أقول إيه.. الحمد لله قطع في الرباط الصليبي والغضروف وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني ووصلني للمرحلة دى".