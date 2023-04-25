شكرا لقرائتكم خبر عن شادى رضوان لاعب الأهلى يجري جراحة الصليبى بنجاح.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى شادي رضوان لاعب الأهلي الشاب عملية الرابط الصليبي بجناح، بعدما تعرض للقطع في الرباط الصليبي منذ فترة.