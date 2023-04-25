شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة ناشئى اليد أمام رومانيا بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب ناشئى كرة اليد من نظيره الروماني بنتيجة 27/26 فى إطار رابع لقاءاته والتى أقيمت فى الفترة المسائية بثانى أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط بتونس ، ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 7.5 نقطة فى ظل إنتهاء الأشواط الأول لرومانيا 11/8 و الثانى و الثالث لصالح مصر 12/11،6/5 على التوالى .

خسر منتخب ناشئى كرة اليد صباح اليوم أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 30/29 فى إطار ثان أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس .

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا 12/11، ثم تعادل المنتخبين 9/9 فى الشوط الثانى وأخيرا تعادلا أيضا فى الشوط الثالث 9/9 .

خسر منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 من نظيره الكرواتي بنتيجة 28/21 فى المواجهة التى جمعت كلا المنتخبين فى الفترة المسائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط بتونس أمس.

ونجح منتخب ناشئين كرة اليد فى التقدم على نظيره الإسبانى بنتيجة 24/23 فى الظهور الأول ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس ليحصل على 3,5 نقطة ، بينما حصل منتخب إسبانيا على 1.5 نقطة .

إنتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين 10/10 قبل ان يتقدم منتخب الفراعنة فى الشوط الثانى بنتيجة 8/4 ثم أسبانيا فى الشوط الثالث 8/6 .

يتم إحتساب نقاط مباريات البحر المتوسط عن طريق الأشواط ، حيث أن الفوز بشوط بنقطة و التعادل بنصف نقطة لكل منتخب والفوز بالنتيجة الاجمالية نقطتين .

وتضم قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا لبعثة المنتخب الوطنى - محمد عبد السلام المدير الفنى - وائل فهيم المدرب العام - توفيق البطاوى المدير الادارى - عصام نور الدين اخصائى العلاج الطبيعى.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف أحمد عبد الغني - احمد شريف - عبد الرحمن اشرف - أحمد طلال - مصطفى أحمد عادل - أحمد محسن - يوسف أحمد فريد - سيف الدين جلال - محمد أحمد اسماعيل - عمر مصطفي بركة - عادل احمد سعد - محمود أحمد حسين - حمزة وليد المرسي - أحمد حلمي - حازم أحمد الصباغ - حسين محمد حسين - محمد عدلان - يوسف محمد عبد الهادي.

يشارك فى البطولة 13 منتخبا تم تقسيمهم على مجموعتين و ذلك خلال القرعة التى اقيمت اليوم فى تونس حيث تضم المجموعة الأولى : منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب ايطاليا - منتخب الكويت - منتخب السعودية - منتخب تونس - منتخب تركيا و تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب اسبانيا - منتخب كرواتيا.