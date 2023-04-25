شوط سلبي بين المصري والبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي الجارية بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

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تشكيل الفريقين ..

ويمثل المصري البورسعيدي خلال اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو موسى – كريم العراقي – عمرو سعداوي – إسلام أبو سليمة.

الوسط: إيزي إيميكا – عبدالرحيم دغموم – حسين السيد – إلياس الجيلاصي.

الهجوم: محمد جريندو، مروان حمدي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – أسامة إبراهيم – يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد – محمد هلال – كريم بامبو – أحمد ياسر.

الهجوم : محمود قاعود.

ويخوض المصري اللقاء محتلاً الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 35 نقطة ، فيما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.



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