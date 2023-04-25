تشافي يكشف موعد عودة ديمبيلي إلى قائمة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن موعد عودة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى مباريات الفريق الكتالوني بعدما غاب خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

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ويغيب عثمان ديمبيلي عن صفوف برشلونة منذ إصابته في مباراة جيرونا بالدوري الإسباني في شهر يناير الماضي ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا.

وكان برشلونة قد أعلن في يناير الماضي عن معاناة عثمان ديمبيلي من إصابة في العضلة المستقيمة في فخذه الأيسر.

وعاد عثمان ديمبيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بعد التعافي من الإصابة.

وقرر تشافي هيرنانديز استبعاد ديمبيلي من قائمة برشلونة المقرر لها مواجهة رايو فاليكانو

غدًا بالدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رايو فاليكانو : "عثمان ديمبيلي سيعود يوم السبت في مواجهة ريال بيتيس".

وأضاف : " سوف تشهد المباراة أيضا عودة المدافع الدنماركي كريستنسن الذي عاد هو الآخر إلى تدريبات مؤخرا".

واقترب برشلونة من التتويج بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2019 حيث يتقدم على ريال مدريد بفارق 11 نقطة في جدول ترتيب الليجا قبل 8 مباريات من نهاية الموسم الحالي.

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