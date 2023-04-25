الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجمهورية 2003

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ في التتويج بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفارس الأبيض.

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جاء فوز الأهلي على الزمالك في الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2003.

تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك 2003

سجل ميدو أسامة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بينما أضاف زميله أحمد خالد "كباكا" الهدف الثاني في الدقيقة ٣٩ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

وكان الأهلي مواليد 2003 قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله.

الوسط: محمد وائل - ميدو نبيل - أحمد خالد «كباكا» - كريم الدبيس.

خط الهجوم: ميدو أسامة - محمد زعلوك - أحمد أشرف.

بينما شارك محمد رأفت بدلًا من ميدو نبيل، ومحمد عبد الله بدلًا من كباكا، وعبد الجواد عبد الرحمن بدلًا من زعلوك، وأحمد طعيمة بدلًا من أحمد أشرف، ويوسف شريف بدلًا من ميدو أسامة.

مشوار الأهلي في بطولة الجمهورية 2003

بهذه النتيجة رفع "أهلي ٢٠٠٣" رصيده إلى ٥٨ نقطة، ليحسم رسميًّا فوزه بلقب البطولة، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة

صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ - ١، وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ١ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي ٢ - ٣، وفاز على المقاصة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر بنفس النتيجة، وعلى سيراميكا ١ - صفر، وعلى حرس الحدود ٢ - ١، وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٣ - ١، وخسر أمام الاتحاد ١ - ٢، وتعادل مع سيراميكا سلبيًّا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، مسجلًا ٤٨ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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