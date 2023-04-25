شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة النادى الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، والتى تغادر عصر اليوم الثلاثاء إلى المغرب، لتصل الساعة 10.5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك علي متن الرحلة الخاصة رقم MS 3100 والتابعة لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، ويترأس البعثة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، استعدادا لمواجهة نادى الرجاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، علي ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

ويلتقي المتأهل بين الأهلي والرجاء مع الترجي التونسي أوشبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق التونسي فى الفوز بمباراة الذهاب بهدف دون رد.