شكرا لقرائتكم خبر عن امادو جاو فال: بطولة بطولة الـBAL مُذاعة فى 214 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال امادو جاو فال رئيس الـ bal أن هناك خطة للتعامل مع الحضور الجماهيرى خلال البطولة التى تقام بمصر غداً وتستمر حتى 6 مايو المقبل ، لتكون البطولة ناجحة وتخرج فى أفضل صورة.

وأضاف امادو أن الفرق المشاركة فى بطولة الـBAL المقرر إنطلاقها غدا بصالة حسن مصطفى لديها طموح للتأهل للمرحلة النهائية والفوز باللقب ، ومن بينها الأهلى

وأضاف امادو فى المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة أن هذا الحدث الهام سيتم إذاعته في 214 دولة وبـ 217 لغة مختلفة لضمان متابعتها من أكبر عدد من جمهور السلة.