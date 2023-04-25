شكرا لقرائتكم خبر عن امادو جاو فال: بطولة بطولة الـBAL مُذاعة فى 214 دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال امادو جاو فال رئيس الـ bal أن هناك خطة للتعامل مع الحضور الجماهيرى خلال البطولة التى تقام بمصر غداً وتستمر حتى 6 مايو المقبل ، لتكون البطولة ناجحة وتخرج فى أفضل صورة.
وأضاف امادو أن الفرق المشاركة فى بطولة الـBAL المقرر إنطلاقها غدا بصالة حسن مصطفى لديها طموح للتأهل للمرحلة النهائية والفوز باللقب ، ومن بينها الأهلى
وأضاف امادو فى المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة أن هذا الحدث الهام سيتم إذاعته في 214 دولة وبـ 217 لغة مختلفة لضمان متابعتها من أكبر عدد من جمهور السلة.
وتنطلق غداً الأربعاء مباريات بطولة الـBAL لكرة السلة، والتي تقام بمصر على صالة حسن مصطفى بأكتوبر بمشاركة فريق كرة سلة الأهلى "رجال".
ويقع الأهلى على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.
ومن المقرر أن تكون مباريات الأهلى كالتالى ..
الأربعاء 26 أبريل الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى الساعة 6 مساء
السبت 29 أبريل الأهلى وسيتى اويلرز الأوغندى الساعة 7:30 مساء
الثلاثاء 2 مايو الأهلى وكيب تاون الجنوب افريقى الساعة 8:30 مساء
الجمعة 5 مايو الأهلى وبيتر ودى لواندا الأنجولى الساعة 7:30 مساء
السبت 6 مايو الأهلى و سلاك الغيني الساعة 7:30 مساء