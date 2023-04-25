شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الإثارة والندية في الدوري المصري مساء اليوم ،الثلاثاء، حيث تُقام مباراتان قويتان فى إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم ونستعرض خلال السطور التالية مبارايات اليوم.

س: ما هي مباريات اليوم الثلاثاء؟

ج: مباراتي اليوم هما البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى، وفيوتشر مع الداخلية.

س: ما هو موعد مباراتي اليوم ؟

ج: يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث نجح البنك الأهلى فى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، فيما سقط المصرى أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ، فيما يستقبل فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فيوتشر مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية، فيما سقط الداخلية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.

س:ما هو ترتيب الفرق التى ستلعب مباريات اليوم؟

ج: يحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات و التعادل فى 8 مباريات و الهزيمة فى 12 مباراة.

فى المقابل، يحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 24 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

فى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم؟

ج: مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة on time sport

فيوتشر X الداخلية – الساعة 8:30 مساء على قناة on time sport