شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم أفضل لاعب فى جولة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ذلك بناءً على تصويت "الكاف" عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا، ونال محمد عبد المنعم 79.7% من الأصوات، مقابل 18.7% للناميبي بيتر شالوليل، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

ونافس محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت القائمة تواجد محمد عبد المنعم مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في الرجاء المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ، السبت، باستاد القاهرة فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

تمكن فريق الأهلى من الفوز على نظيره الرجاء المغربي بهدفين دون رد في إياب دور الثمانية من عمر دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على استاد القاهرة منذ قليل.

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني حمدي فتحي في الدقيقة 86 من تمريره رائعة من زميله الجنوب أفريقى بيرسى تاو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب بين فريق الأهلي والرجاء المغربي يوم 29 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.