حمدي فتحي.. حل كولر "السحري" في تكتيك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي بمثابة الحل السحري للمدرب السويسري مارسيل كولر الذي منح لاعبه مهام هجومية جديدة لم يعتاد عليها.

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تألق حمدي فتحي هجوميا ساهم في فوز الأهلي هذا الموسم بالعديد من المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي وكان آخرها مباراة الرجاء المغربي والذي سجل فيها اللاعب هدف فريقه الثاني.



مركز جديد لـ حمدي فتحي تحت قيادة مارسيل كولر



وكان يشارك حمدي فتحي بصورة مستمرة في مركز الاتكاز الدفاعي "الرقم 6" لكن منذ منذ مارسيل كولر زمام الأمور هذا الموسم، اختلفت مركز اللاعب فأصبح يشارك في العديد من المباريات بمركز الارتكاز المساند "الرقم 8" في طريقة 4-3-3.



وخاض حمدي فتحي 14 مباراة في مركز الارتكاز الدفاعي بينما لعب 13 مباراة بمركز الارتكاز المساند هذا الموسم بمختلف المسابقات وهو ما يوضح تنوع مشاركات اللاعب في مراكز خط وسط والأدوار الجديدة التي بات ينفذها مع مدربه السويسري.



زيادة الحلول الهجومية والشراسة في الثلث الأخير



كان معروفًا عن حمدي فتحي قوته الدفاعية والشراسة في التدخلات وقطع الكرات في خط الوسط لكن في الموسم أصبحت جماهير الأهلي ومدربهم مارسيل كولر ينظرون إلى حمدي فتحي كلاعبًا إضافيًا في منطقة جزاء الخصوم وصاحب حلول تهديفية.



وما فعله مارسيل كولر في تغيير مركز حمدي فتحي وتوظيف لاعبه بطريقة تسمح له بالتواجد داخل منطقة جزاء الخصوم أصبح يشكل خطرًا على المنافسين وعالج بعض المشاكل التي عانى منها الأهلي هجوميا في ظل عدم التعاقد مع مهاجم إفريقي لزيادة الشراسة الهجومية.



سجل حمدي فتحي 10 أهداف وصنع 5 آخرين في 117 مباراة بمختلف المسابقات مع الأهلي قبل أن يأتي مارسيل كولر والذي خاض معه اللاعب 27 مباراة حتى الآن وتمكن من إحراز 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.



وهذا الاختلاف قبل وبعد تعاقد الأهلي مع كولر، يؤكد فاعلية أدوار حمدي فتحي

الهجومية مع مدربه السويسري وإجادة توظيفه بطريقة جعلت الأهلي يحصل على حلًا إضافيًا.



حمدي فتحي والاخترقات الهجومية مع الأهلي



ظهرت في أكثر من مباراة للأهلي هذا الموسم، فاعلية تحركات حمدي فتحي والذي ساهم في ضرب دفاعات المنافسين واستغلال أي ثغرات أو مساحات بين خط دفاع المنافس.



الهدف الأبرز الذي سجله حمدي فتحي هذا الموسم كان في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، وهو الهدف الثاني منح الأهلي نتيجة الفوز 2-1 والتتويج بالبطولة في الوقت الإضافي.



ما يمكن ملاحظة في هدف حمدي فتحي هو تحركات بين لاعبي خط دفاع بيراميدز وتوفير خيار تمرير فعال ومباشر لحامل الكرة في وسط الملعب، وهذا الموقف الذي تكرر تقريبا في تسجيله وصناعة للأهداف هذا الموسم.



على سبيل المثال، هدف حمدي فتحي في الرجاء جاء بعد تحركه في عمق دفاع الفريق المغربي واستغلاله للمساحة وتوفيره حلًا هجوميا فعالًا لبيرسي تاو حامل الكرة بين الخطوط.



في مباراة الزمالك قدم حمدي فتحي التحركات ذاته في عمق دفاع فريق القلعة البيضاء ومنح محمد هاني وحسين الشحات الضوء الأخضر لإرسال التمريرات البينية في عمق الدفاع وتنفيذ اخترقات هجومية مباشرة عجز دفاع الزمالك عن إيقافها بفضل الزيادة العددية من حمدي فتحي.



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