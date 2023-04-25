صراع ناري في الدوري الإيطالي على مراكز دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مسابقة الدوري الإيطالي صراعًا محتدمًا على البطاقات الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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وتتنافس 6 فرق إيطالية على أربع بطاقات مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا وهم أندية نابولي ولاتسيو ويوفنتوس وميلان وروما وإنتر ميلان.

ويعد نابولي هو الفريق الوحيد الذي حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة كونه على أعتاب حسم لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويتربع نابولي على قمة الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، ويترك خمسة فرق في صراع ناري لحسم ثلاث بطاقات مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتواجد لاتسيو في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة

ويليه يوفنتوس ثالثا بفارق نقطتين، وفي المراكز من الرابع إلى السادس يأتي ميلان وروما برصيد 56 نقطة لكل منهما وإنتر ميلان بفارق نقطتين عنهما.

ويتبقى في عمر مسابقة الدوري الإيطالي لهذا الموسم سبع جولات فقط ما ينذز باستمرار الصراع إلى نهاية المطاف في رحلة الكالتشيو في الموسم الحالي.

وتشهد الجولة الثانية والثلاثون بالدوري الإيطالي، مواجهتان من العيار الثقيل حيث يتقابل روما مع ميلان، ويصطدم لاتسيو بمنافسه إنتر ميلان.

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