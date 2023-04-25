الهلال القدس يتعاقد مع نادر موسي .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسئولو نادي الهلال القدس الذي يلعب بالدوري فلسطيني المحترفين، التعاقد مع نادر موسى لاعب فريق النجوم السابق.

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وقامت إدارة الهلال القدس بتوقيع عقود التعاقد مع اللاعب بعد إتمام المفاوضات مع وكيل اعمال اللاعب وحسم مسئولو الهلال القدس صفقة ضم نادر موسي ويتبقي خضوع اللاعب للكشف الطبي لحسم الصفقة.

وكان نادر موسى تلقى، عرضاً للإنتقال لنادي الهلال القدس بدوري المحترفين في دولة فلسطين.

ورحب نادر بالإنتقال في صفقة إنتقال حر، لخوض تجربة إحترافية جديدة.

وكان نادر موسى، انتقل في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع ناديه السابق النجوم والذي إستمر لمدة ٦ أشهر.

يذكر أن نادر موسى صاحب 25 سنة في مركزالمدافع ، وشارك نادر في اندية طلائع الجيش والقناة والنجوم

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