باريس سان جيرمان يبدأ التحرك للتعاقد مع مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل إدارة باريس سان جيرمان البحث عن خليفة المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، والذي يقترب من الرحيل عن الفريق بعد المستويات المتذبذبة مع الفريق العاصمي.

مدرب الرجاء المغربي يقترب من الرحيل.. وكلمة السر " الأهلي"

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن البي اس جي بدأ التحرك خلال الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما أصبحت هناك رغبة قوية في التعاقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن المستويات الغير جيدة لباريس سان جيرمان تحت قيادة جالتيه جعلت الإدارة تتخذ تنوي توجيه الشكر للمدرب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن مورينيو لديه نفس الرغبة في تولي تدريب باريس سان جيرمان، بعد الموسيمين المميزين له مع روما الإيطالي، حيث جقق خلالهما بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، كأول بطولة للذئاب منذ عدة سنوات.

الجدير بالذكر أن مورينيو تولى تدريب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي تأتي على رأسها هذه الفرق ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

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