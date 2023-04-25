التوقيت الصيفي يؤخر انطلاق موعد السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر إلى تأخير موعد انطلاق لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته في الإمارات، الشهر المقبل.

وقرر مجلس الوزراء المصري في وقت سابق عودة تفعيل التوقيت الصيفي، بعد العمل به وإلغاءه عدة مرات، آخرها عام 2016، وذلك بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أبريل 2023.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة السوبر المصري المقبلة بين الزمالك والأهلي في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، خاصة إنها ستقام بتوقيت الإمارات الثامنة والنصف مساءً، ولكن بعد تطبيق التوقيت الصيفي بشكل رسمي بداية من الجمعة المقبل،

سيكون موعد لقاء السوبر بتوقيت مصر السابعة والنصف مساءً.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 5 مايو المقبل، ويشارك الزمالك في اللقاء بصفته بطل الدوري فيما يلعب الأهلي بصفته بطل الكأس.

ومن المقرر أن تطير بعثتي الزمالك والأهلي يوم 2 مايو إلى مطار أبوظبي، استعدادا للمواجهة المرتقبة.

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