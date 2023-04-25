أوسوريو يجري 4 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا المقررة في الدوري المصري الممتاز.

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وينوي أوسوريو الدفاع بخدمات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، في مركز الجناح الأيسر على حساب مصطفى شلبي، الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، كما ينوي الاعتماد على اللاعب سيد عبدالله «نيمار»، في مركز الجناح الأيمن، ليعوض غياب أحمد مصطفى «زيزو»، بسبب الإصابة.

كما استقر المدرب الكولومبي الاعتماد محمد عبدالغني في مركز قلب الدفاع، بدلًا من حسام عبدالمجيد، والمغربي أحمد بلحاج في خط الوسط مع الثنائي نبيل عماد «دونجا» وسيف فاروق جعفر.

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدوليـ غدا الاربعاء عند

تام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة المؤجله من الأسبوع الـ19 في الدوري المصري الممتاز.

يقع فريق الزمالك بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 لقاء وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات، بينما يقع فريق سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 6 مباريات و11 تعادل و7 هزائم.

وتعتبر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، هي الثانية للكولومبي خوان كارلوس أوسويرو، يعد التعادل في مباراته الأولى مع المقاولون العرب.