حسام الشرقاوي رئيسا لنادي مصر بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - فاز حسام الشرقاوي برئاسة نادي جمهورية مصر العربية بدولة الامارات في الانتخابات التي جرت مؤخرا في مقر النادي بمدينة العين للدورة 2023-2025 .

و جرت الانتخابات بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية وبحضور المستشار لطفي حسين، رئيس مجلس إدارة النادي المصري في عجمان ممثلا عن وزارة تنمية المجتمع وبهاء الدين نائب رئيس مجلس الإدارة.

و خاض العملية الإنتخابية 11 شخصا، فاز منهم 7 أشخاص وهو العدد القانوني لتكوين مجلس الإدارة وهم: حسام الشرقاوي و منى مصطفى و عاطف البطل و إيهاب عبد العظيم و خالد فريد و حسن شحاته و محمد مدحت.

و عقد المجلس المنتخب اجتماعه الأول على الفور حسب القانون، وذلك لاختيار هيئة المكتب بالتصويت بين الأعضاء الناجحين .. و اختار المجلس بموافقة أعضائه كل من حسام سيد حسني الشرقاوي رئيسا لمجلس الإدارة.. و الدكتورة منى مصطفى حسانين نائبا للرئيس مجلس الإدارة.. و عاطف محمود البطل مديرا للنادي، و إيهاب عبد العظيم محمد محمود أمينا للسر و حسن شحاتة أمينا للصندوق.

و تم تشكيل لجان النادي كالتالي :

اللجنة الإعلامية، ويشرف عليها عاطف البطل… و اللجنة الاجتماعية ويشرف عليها خالد فريد.. و لجنة المرأة. وتشرف عليها الدكتورة، منى مصطفى.. و اللجنة العلمية ويشرف عليها حسن شحاته، ومساعده أميرة مصطفى جامع.. و اللجنة الثقافية ويشرف عليها حسام الشرقاوي .. و اللجنة العلمية ويشرف عليها محمد مدحت.. و اللجنة الرياضية. ويشرف عليها هاني الصواف.. و لجنة التواصل ويشرف عليها الجميع كل وفقا لما يخص عمله.

و تعهد الجميع علي العمل المخلص الدؤوب؛ لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للجالية المصرية

في مدينة العين بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وذلك وفقا للوائح وقوانين دولة الإمارات العربية المتّحدة.

و أعرب حسام الشرقاوي رئيس النادي المصري بالإمارات عن سعادته الكبيرة بالاجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية ووصفها بالعرس الكبير الذي جري داخل عائلة واحده في جو ديمقراطي نزيه .

و أشاد الشرقاوي بسلوك الجمعية العمومية و اقبالهم علي الحضور و المشاركة في التصويت لاختيار من يمثلهم .

ووجه رئيس النادي الشكر الي كل أعضاء المجلس علي ثقتهم الكبيرة التي منحوها له و حملوه مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة مشيرا إلي ان اهم ما يميز هذا المجلس هو الحب الكبير بين اعصائه و التفاهم الكبير .

و تعهد الشرقاوي علي بذل كل الجهد مع كل زملائه الذين وقع عليهم الاختيار خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالنادي ووصوله لأعلي المستويات و تحقيق طموحات و رغبات اعضاء الجمعية العمومية في اطار كل ما تقره لوائح دولة الامارات مشيدا بالدور الكبير لدولة الامارات في احتضانها للمصريين و للنادي المصري و دعمها الكبير للنادي و كل أعصائه .