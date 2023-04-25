حقيقة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق حسين السمري، المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، عما يتردد حول تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكتب السمري عبر حسابه على فيسبوك: "تداول خلال هذه الأيام قائمة بأسماء زملكاوية أفاضل كلجنة لإدارة النادي.. هذه اللجنة قد تكون أمنية أو حلم لمن نشروها، أو نُشرت لاهداف لا يعلمها أحد".

وتابع: "لكن مسألة تكليف لجنة مسألة طويلة وصعبة ولها قانونيتها، فالإشكالية في منصب الرئيس فقط وليس المجلس، فالمجلس موجود وبمجرد الاتفاق على القائم بعمل الرئيس والدعوة لانتخابات بالجمعية العمومية

المقبلة في وقتها، فالأمور طبيعية ويستمر لنهاية مدته حتى 2024، ودون الخوض في صعوبة تواجد بعض الشخصيات باللجنة لظروف مختلفة".

وأكمل: "فمسألة تكليف لجنة لا محل له من الإعراب حاليًا إلا اذا؟!!!!.. في حالة استقالة المجلس جميعه (وهذا لم يحدث)، أو مخالفة تنفيذ قرار الحكم القضائي (وسينفذ في النهاية)".

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