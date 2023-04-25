الدوري الإيطالي.. روما يفشل في تعزيز مركزه الرابع بسقوطه ضد أتالانتا

فشل روما في تعزيز مركزه الرابع المهم في السباق على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسقوطه أمام مضيفه أتالانتا 3-1 الإثنين في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.



وتقدم الفريق الشمالي عبر الكرواتي ماريو باشاليتش (39) ورافايل تولوي (79) وقلص لورنتسو بيليغريني الفارق للضيوف (83)، قبل أن يعيد الهولندي تون كوبمينرز بعد دقيقة فقط أفضلية الهدفين لأصحاب الأرض (84).



وتجمد رصيد روما عند 56 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف المسجلة فقط عن ميلان الرابع (ذات عدد النقاط وذات فارق الأهداف)، علمًا أن الفريقين يلتقيان الأسبوع المقبل في العاصمة في مواجهة مثيرة وهامة.



وخاض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مباراته رقم 100 مع روما منذ وصوله في صيف العام 2021.



بي إن سبورت

