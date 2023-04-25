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موعد مباراة ليفربول ووست هام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف وست هام، نظيره ، في التاسعة إلا ربع، مساء غد الأربعاء في الجولة ٣٣ من 2022-23.

ويعاني ليفربول بشكل كبير هذا الموسم، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من ، ويخرج بنقاط المباراة كاملة، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد ٥٠ نقطة، فيما يأتي وست هام في الترتيب الثالث عشر ب ٣٤ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

داروين نونييز - محمد صلاح - جوتا

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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