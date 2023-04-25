شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعداداً للرجاء.. استشفاء لمواجهة الإجهاد وتأهيل أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويتناول لاعبو الأهلى وجبة الغداء عقب نهاية المران، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب في الخامسة مساء اليوم ، وواصل أكرم توفيق، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم السبت الماضي.

ويتدرب الأهلى فى المغرب أيام الأربعاء والخميس على أحد الملاعب الخاصة، على أن يؤدى مرانه الأخير والختامى الجمعة المقبل على الملعب الرئيسى لملعب محمد الخامس المقرر أن يستضيف مباراة العودة بمدينة الدار البيضاء.