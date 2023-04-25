شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز الثامن مع المصرى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء، يلتقي البنك الأهلي مع النادي المصري، في مباراة الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

ويدخل النادي المصري مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لحسام حسن، باحثاً عن تعديل المسار واستعادة الانتصارات، وذلك بعد التعادل مع المقاولون العرب سلبياً في المباراة قبل الماضية، ثم الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

وإجمالاً قاد حسام حسن النادي المصري في 19 مباراة، منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق البورسعيدي في 14 ديسمبر الماضي، حيث حقق حسام حسن مع المصري 7 انتصارات، و8 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

وضمت قائمة المصري لمواجهة البنك الأهلي 25 لاعبا، هم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، عماد بو بكر، حسين السيد، كريم العراقي، عمرو سعداوي، حسام حسن، عدنان عثمان، عمرو المرسي، إسلام أبو سليمة، أحمد شداد، محمد الفيومي، إلياس الجلاصي، زياد فرج، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، إسلام عطية، إيزي إيميكا، رجب عمران، أنتوني أكبوتو، محمد جريندو، مروان حمدي ومحمد الظريف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.