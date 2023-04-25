شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء.

وقال اتحاد الكرة في تهنئته: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، بأسمى وأصدق التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء .. داعين الله عز وجل أن ينعم على مصر بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطنى.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تحية لأبناء هذا الشعب الذى بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير".

وتحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام، وهى ذكرى استعادة أرض سيناء عام 1982، وذلك بعد عدة جولات مصرية إسرائيلية، حاول فيها الطرف الإسرائيلى فرض أساليبه لتأخير عودة أرض سيناء، إلا أن القيادة السياسية وقتها والقيادة العامة للقوات المسلحة كانت تعلم جيدا ما يريده العدو، لذلك كان هناك تنسيق كبير لاستعادة الأرض بشكل كامل، ويكفى أنه بعد استشهاد الرئيس محمد أنور السادات فى أكتوبر 1981، لم تتأخر مصر عن الإجراء الذى كان موضوعا مسبقا وهو استعادة الأرض فى 25 إبريل 1982.