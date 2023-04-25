شكرا لقرائتكم خبر عن الخرائط الذهنية وبرامج اللياقة البدنية موضوعات اليوم فى دورة الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدور محاضرات اليوم لمدربى الرخصة A التى ينظمها اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية ، حول الخرائط الذهنية للعقل وكيفية العمل في مجال كرة القدم و كيفية استخدام جهاز stat sports لقياس مكونات الوظائف الحيوية الفردية للاعبين ، كما يلقى الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين باتحاد الكرة محاضرة عن برامج الاعداد البدني للاعبين.
وتدور محاضرات غدا الأربعاء حول علوم الصحة الرياضية عن القياسات الفسيولوجية للاعبين وبرامج التأهيل بعد الاصابة.
واستأنفت الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكره القدم الكورس الثالث من الدبلومة الأفريقية للحصول على الرخصة A اليوم بمركز المنتخبات القومية، تحت إشراف جمال محمد على مدير إدارة المدربين، وحضر جميع المدربين 25 مدرباً دون غياب أو تأخير.
ويستمر الكورس الثالث لمدة ثمانية أيام بواقع 6 ساعات كل يوم، ما بين محاضرات نظرية وعملية.
أحضر جميع المدربين تقارير كاملة عن الوحدات التدريبية التي تم تنفيذها من بعد الكورس الثاني الذى انتهى فى 8 أبريل حتى بدايه الكورس الثالث الذى بدأ فى 24 أبريل، ويتبقي بعد الكورس الثالث الكورس الرابع والخامس.
ويبلغ عدد ساعات الدورة 280 ساعة وتستغرق ثلاثة أشهر من خلال خمس كورسات في حين أن الحد الأدنى المقرر من الاتحاد الأفريقي والآسيوي 240 ساعة.