شكرا لقرائتكم خبر عن الخرائط الذهنية وبرامج اللياقة البدنية موضوعات اليوم فى دورة الرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور محاضرات اليوم لمدربى الرخصة A التى ينظمها اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية ، حول الخرائط الذهنية للعقل وكيفية العمل في مجال كرة القدم و كيفية استخدام جهاز stat sports لقياس مكونات الوظائف الحيوية الفردية للاعبين ، كما يلقى الدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين باتحاد الكرة محاضرة عن برامج الاعداد البدني للاعبين.

وتدور محاضرات غدا الأربعاء حول علوم الصحة الرياضية عن القياسات الفسيولوجية للاعبين وبرامج التأهيل بعد الاصابة.