شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب القوس والسهم تصل إلى تونس للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم إلى مدينة جربة بتونس، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة والتي ستقام في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى الأول من مايو المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة منتخبات تونس ومصر وقطر والعراق وليبيا والجزائر والإمارات والسودان والكويت والأرن، في حين اعتذر المنتخب السعودي عن عدم المشاركة.

وتضم بعثة المنتخب المصرى من، الدكتور زكريا محيي الدين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيى المدير الفنى للمنتخب، واللاعبون على عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخرى واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونانسى الجبيلي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريبه الرسمي غدا الأربعاء، على أن يعقد أيضا الاجتماع الفني للبطولة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، على أن تنطلق المنافسات الرسمية يوم الخميس المقبل.