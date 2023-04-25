شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباراتى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، هدافي الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

تقام مساء اليوم، الثلاثاء، مباراتان قويتان فى إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى، وفيوتشر مع الداخلية.

يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث نجح البنك الأهلى فى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، فيما سقط المصرى أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

يستقبل فريق فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فيوتشر مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية، فيما سقط الداخلية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباراتى اليوم الثلاثاء:

مابولولو الاتحاد السكندري 13

احمد الشيخ غزل المحلة 10

أحمد سيد زيزو الزمالك 9

محمد شريف الأهلي 8

رزقي حمرون فاركو 8

رفيق كابو فريق إنبي 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

فاجري لاكاي بيراميدز 7

جون أوكولي المقاولون 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 7

بنيامين بواتينج سموحة 6

سمير فكرى الداخلية 6

محمد حمدي بيراميدز 6

حسام حسن سموحة 6

فراس شواط الإسماعيلي 6

كريم بامبو البنك الأهلي 6