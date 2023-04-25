شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عودة أحمد نادر السيد لصفوفه بعد الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي ومنتخب الشباب، لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضم فريق الزمالك في مركز حراسة المرمى كل من، محمد عواد ومحمد صبحي، بخلاف الثنائي الشاب السيد عطية ومحمد نديم.

ويسعى الزمالك لاستعادة الحارس من فيزيلا البرتغالي ورفض تجديد إعارته، في ظل حرص الجهاز الفني والإدارة على توفير البدائل القوية في كل المراكز.

وفي يناير قبل الماضي وافق الزمالك علي احتراف احمد نادر السيد حارس مرمي الفريق في نادي فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين علي سبيل الإعارة عقب تلقي النادي عرضا رسميا لاحتراف الحارس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها غدا الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى، تعثرت مفاوضات الزمالك مع الإسباني بيدرو جوميز كارمونا، الذى كان مرشحًا للانضمام للجهاز المعاون للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فى منصب المدرب العام. وبدأ مسئولو الزمالك المفاوضات مع بدلاء لكارمونا، تم تحديدهم من قبل أوسوريو، حيث تم فتح خط مفاوضات مع ثنائي من كولومبي منهم مدرب سبق له العمل مع أوسوريو، ومن المنتظر أن يتم حسم الملف خلال الأيام المقبلة.