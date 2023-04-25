شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر فيديو لآخر مران بالقاهرة قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الذي أُقيم ظهر اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء فى دورى أبطال أفريقيا.

وتدرب الأهلي اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس الاثنين، حيث تدرب مساء الأحد بعد مباراة الرجاء باستاد القاهرة مساء السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وتطير بعثة الأهلى إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة، استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربى السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن صعوده إلى الدور نصف النهائى للبطولة الأفريقية بعد الفوز بهدفين نظيفين فى موقعة الذهاب بالقاهرة.

وفضّل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، السفر إلى المغرب مُبكراً من أجل التأقلم على الأجواء المحيطة بالفريق فى الأراضى المغربية، من طقس والضغوط الجماهيرية والإعلامية وزيادة تركيز اللاعبين وعدم انشغالهم بأي أمور خارجية تفقدهم تركيزهم في هذه المباراة الصعبة.

ويتدرب الأهلى فى المغرب أيام الأربعاء والخميس على أحد الملاعب الخاصة، على أن يؤدى مرانه الأخير والختامى الجمعة المقبل على الملعب الرئيسى لملعب محمد الخامس المقرر أن يستضيف مباراة العودة بمدينة الدار البيضاء.