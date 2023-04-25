شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية لكمال الأجسام أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة العربية لكمال الأجسام والمقرر إقامتها في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر القادم، لفئة الرجال والناشئين كلاسيك وفيزيك.

وتبلغ قيمة اشتراك اللاعب في البطولة 1500 و 1800 و 2000 جنيها كلٌ حسب الفئة المشارك فيها و الوزن أيضا بخلاف رسوم التان .

ويحق للاعب الاشتراك في أكثر من فئة حسب كود الاتحاد الدولي بعد دفع نصف قيمة اشتراك الفئة الإضافية مع دفع قيمة اشتراك الفئة الأساسية كاملة.

كما يحق للاعبين فئة الناشئين وفئة الأساتذة الاشتراك في بطولة فئة الرجال ولا يحق للاعبين فئة الرجال الاشتراك في بطولة فئة الناشئين وفئة الاساتذة.

فى سياق آخر، نشأت رياضة كمال الأجسام فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين، وتعتمد على تضخيم عضلات الجسم وإبرازها، واستعراضها مقارنة بعضلات المنافسين الآخرين، وفق قواعد محددة تخضع للحكم النسبي على كل من (الكثافة، والتحديد، والوضوح، ولون الجلد) .

ويمنح سبعة حكام نقاطاً للمتنافسين يأخذون على أساسها مراكزهم، ويحصل على اللقب من يأخذ أقل عدد من النقاط، حيث تندرج ضمن الألعاب غير المعترف بها من جانب اللجنة الأوليمبية، مثل الاسكواش والسومو وغيرها من اللعبات، وتعرف شعبيا برياضة الحديد والمصارعين والبديبلدينج وترجمتها الحرفية لما قام به المصريون فى الأربعينيات ببناء الأجسام.

كان فى القدم التمجيد لأصحاب الأجسام القوية مفتولة العضلات، فكان يتم وصف الأسطورة الرافدية جلجامش بأنه طويل القامة ضخم الجسم مفتول العضلات لا يماثله أحد فى صورة جسمه.

عند اليونان كان البطل الخارق هرقل نصف الإله ونصف البشر يتمتع بجسد خارق قوى البنيان مفتول العضلات، وأصبح رمزا للألعاب اليونانية القديمة، أما فى القرآن فتم الإشارة إلى قوة الجسم عن طالوت، زعيم بنى إسرائيل، فتم وصفه بقوله، "إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء".

وبدأت لعبة كمال الأجسام تظهر على شكلها الحالى فى القرن التاسع عشر الميلادى بلندن، حيث قام أحد الألمان باستعراض عضلات جسده فى المهرجانات أمام الجمهور، وزادت شعبيتها بعد الحرب العالمية وتم تأسيس الاتحاد الدولى للعبة عام 1946 على يد الكندى بن وايدر.

ومن أبرز نجوم اللعبة في مصر الشحات مبروك و أنور العماوى و عادل فهيم و عصمت صادق، وفى الأشهر الماضيةو الحالية بيج رامى صاحب مستر أولمبيا مرتين على التوالى، و محمد امبابى وأحمد شكرى وريمون تادرس وغيرهم الكثير.