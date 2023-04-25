ماذا يحتاج بيراميدز للتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد التعادل مع مارومو ؟

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القاهرة - سامية سيد - أدخل فريق بيراميدز نفسه في حسبة معقدة لحسم تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التعادل مع مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجل بيراميدز حسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية، لمباراة العودة التى ستقام يوم الأحد المقبل فى جنوب أفريقيا.

وسجل شيفافيرو، لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز بأي نتيجة في جنوب أفريقيا، أو التعادل خارج الديار بنتيجة أكثر من 1/1، ففي حالة حقق بيراميدز نفس نتيجة مباراة الذهاب في لقاء العودة، سيربط الفريق السماوي مصيره بركلات الجزاء الترجيحية.

وتلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز فى إياب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل على استاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذي يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

ويدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الجابوني بيير أتشو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، والجابوني بوريس ديستوجا المساعد الثاني، والكونغولي جيسي مفوتو الحكم الرابع، وعلى تقنية الفار بن براهام لاحلو من الجزائر حكم الفيديو الرئيسي، ومواطنه موقران جوراري حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة جون سينتسو من ليسوتو، ويراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال، والمنسق العام هيلي زافيمانجا من مدغشقر، والمنسق الأمني جيفرز سيزار من سيشيل.