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القاهرة - سامية سيد - يتصدر النادي الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بعد خوض 21 مباراة ويتبقى للأحمر 5 مباريات مؤجلة.

تقام مساء اليوم، الثلاثاء، مباراتان قويتان فى إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى، وفيوتشر مع الداخلية.

يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث نجح البنك الأهلى فى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، فيما سقط المصرى أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات و التعادل فى 8 مباريات و الهزيمة فى 12 مباراة.

فى المقابل، يحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

كما يستقبل فريق فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فيوتشر مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية، فيما سقط الداخلية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.





وجاء ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء: