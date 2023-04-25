شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوضح حقيقة انتقال أبو جبل للأهلى وموقف لاعب الزمالك بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة، بشأن اقتراب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، من الانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال نصار عبر برنامج "صباح أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: لا يوجد أي مفاوضات بشكل رسمي أو حتى مشاورات بين الأهلي ومحمد أبو جبل اللاعب مستمر معنا 3 سنوات ولا يوجد أي جديد بالنسبة إليه.

أضاف متحدثاً عن نتائج الفريق الأخيرة: قبل بداية الدوري قمنا بضم تدعيمات قوية وكان لدينا أمل للتواجد في مركز جيد، ولكن البداية لم تكن موفقة، ثم غيرنا الجهاز الفني ولكن لم يحالفنا التوفيق، ثم تعاقدنا مع جهاز بابا فاسيليو والأمر كان يحتاج إلى وقت أكبر ليفهم اللاعبون طريقة لعبه.

واصل: نتمنى أن يحالفنا الحظ في المباريات التسعة المتبقية بالدوري، وأن نكون موفقين في لقاء اليوم أمام المصري، كل مباريات الدوري صعبة جداً لا يوجد مباراة صعبة، سنواجه اليوم فريق كبير بقيادة حسام حسن، ولدينا الرغبة والإرادة للاستمرار في صحوتنا.

واختتم: أغلقنا صفحة حرس الحدود بعد نهاية المباراة، كل تركيزنا على مواجهة المصري والاستمرار في الانتصارات، لدينا رغبة في استمرار حمدي علاء معنا، ولكن الأمر يتوقف على وجهة نظر نادي الزمالك، وهذا الكلام سابق لأوانه مازال هناك شهرين على نهاية الدوري.