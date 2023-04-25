موعد مباراة الأهلى والرجاء فى المغرب بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا، يشغل اهتمام ملايين من عشاق القلعة الحمراء، باعتبار أن المباراة فاصلة وحاسمة فى تأهل بطل مصر لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل في المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء فى المغرب

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والرجاء فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المغرب، ومن المعروف أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه مرة أخرى في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل أي يوم 28 أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة.

محمد عبد المنعم مُرشح لجائزة الأفضل

ينافس محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت القائمة تواجد محمد عبد المنعم مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في الرجاء المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ، السبت، باستاد القاهرة فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

الاهلي يطير للمغرب

تطير بعثة الأهلي إلى المغرب عصر اليوم، الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن صعوده إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بعد الفوز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بالقاهرة.